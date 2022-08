Il centro sportivo del Cantù Sanpaolo giovedì 1 settembre 2022 ospiterà "Gioca col cuore", la partita di calcio e di solidarietà che vedrà in campo la Nazionale Calcio Tv e Social contro il Grande Cuore Team. L'evento è stato organizzato dall'associazione Ami Valley e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cantù e del Cantù Sanpaolo.

Gioca col cuore: a Cantù arriva la Nazionale Tv per una partita di beneficenza

Un appuntamento da non perdere per vedere alcuni dei più famosi personaggi della tv italiana e non solo destreggiarsi con il pallone, ma anche, e soprattutto, per dare il proprio contributo solidale all'iniziativa di Ami Valley. "Gioca col cuore" non è solo una partita, ma si pone l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare l'acquisto di 7 o 8 defibrillatori e una carrozzina sportiva per disabili destinati poi alla Briantea84, società polisportiva per ragazzi con disabilità che solamente la scorsa settimana ha perso il suo amato presidente e fondatore Alfredo Marson.

L'evento inizierà alle 19.45 di giovedì 1 settembre presso il centro sportivo di via Papa Giovanni XIII. Ad aprire le danze non ci sarà la partita, ma proprio il Centro Studio Danza di Cantù che effettuerà un’esibizione di ballo. Successivamente ci sarà spazio anche per l'esibizione dei piccoli della Scuola Calcio Cantù, della cantante canturina Greta Ray e anche per Fabrizio Vendramin, vincitore della seconda edizione di "Italia's got talent": artista e pittore che ha conquistato pubblico e giudici con la sua capacità di dipingere in pochissimo tempo un ritratto al contrario. Per l'occasione dipingerà un quadro che verrà messo successivamente all’asta sulla piattaforma di Charity Stars.

La partita

La partita inizierà alla 20.30 e calcheranno il terreno di gioco alcune personalità di spicco della tv italiana. Tra i primi nomi già ufficializzati della Nazionale Calcio Tv e Social ci sono Ivan D’Ignoti, regista di trasmissioni RAI e Mediaset tra cui Scherzi a Parte; Lorenzo Beccati, autore di Striscia la notizie e voce del Gabibbo; Giampiero Perone, popolare comico di Colorado; Manuel Ferruggia, affermato ballerino e interprete di musical teatrali; Mirko Mastrocinque e Gabriele Boscaino dei Nirkiop; Moreno Morello di Striscia la notizia; il comico e attore Davide Calgaro; Daniele Balestrino, sui Social "Gli estremi rimedi"; Alessandro Politi, ex Iena ed ora su Rai 1 in Storie Italiane; il comico di Colorado Gianluca Impastato; Andrea Pisani dei Panpers; e, infine, Marco “Baz” Bazzoni. Ma anche nell'altro schieramento, il Grande Cuore Team, ci saranno volti noti, come il cantautore Francesco Baccini, il giornalista Paolo Bargiggia, l'attore Francesco Salvi, "Mitch" di Radio 105, il giovane rapper LolloG, l'ex calciatore Davide Bombardini, la già citata cantante canturina Greta Ray e l'ex gloria del Cantù Sanpaolo Fabio Tomaino.

La conferenza stampa

Martedì 30 agosto presso il palazzo della Regione Lombardia, in via Fabio Filzi 22 a Milano, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento. In rappresentanza di Regione Lombardia interverrà il Consigliere dell’ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini e l'assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale Alessandra Locatelli, per il comune di Cantù interverrà l'assessore allo Sport Antonella Colzani, ma anche il presidente dell'Asd Cantù Sanpaolo Gennaro Novelli, una delegazione della Briantea84, il direttore generale della Nazionale Calcio Tv e Social Vittorio Fagioli con alcuni rappresentati della squadra e per il Grande Cuore Team Mitch di Radio 105. Infine, verrà presentato il nuovo logo della Nazionale Calcio Tv& Social.

Gli altri contributi a "Gioca col cuore"

Gli organizzatori sono Daniele Atlante, Roberto Freti, Matteo Carapellese e Tiziana Rusciano. L'evento, inoltre, sarà sostenuto dalla Pt Consulting, da In Lire, Marseta, Cortesi, Clerici Auto, Helibuebu, Remax di Fabrizio Puglia, Canada Srl Limousine, Coccole di Bellezza, Confederazione Imprese unite per l'Italia.