Giorgia nuotatrice da record: a 23 anni è ancora campionessa nazionale Fisdir

Giorgia Conti non si ferma più: dopo il titolo di campionessa italiana di nuoto Fisdir si aggiudica anche quello di campionessa d’inverno.

Oro nei 200 metri rana

La 23enne di Anzano ha gareggiato nel fine settimana del 23 e 24 novembre a Torino ai campionati italiani assoluti in vasca corta della Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici): dopo essersi misurata con atleti provenienti da tutta Italia la anzanese si è aggiudicata in totale ben quattro medaglie, nonché il titolo di campionessa italiana.

Nello specifico, la nuotatrice ha ottenuto il primo gradino del podio nei 200 metri rana, aggiudicandosi il titolo italiano; si è poi classificata seconda nei 50 e nei 100 metri rana ed è riuscita a ottenere un’ulteriore medaglia d’argento nella staffetta dei 50 metri x 4 stile libero. Ma non solo: il titolo italiano, la campionessa, se lo è aggiudicato battendo persino il suo record personale e dunque migliorando il suo tempo.

Una gara che difficilmente Giorgia dimenticherà: "E’ stato un grandissimo risultato, il suo - ha affermato con orgoglio il padre Danilo Conti - Come sempre la abbiamo seguita anche in questa gara per assistere a una nuova, meravigliosa impresa. Come sempre, all’inizio della gara c’è un po’ di tensione: ma appena Giorgia entra in acqua, le passa tutto e pensa soltanto a dare il meglio di sé".

Tanto impegno e sacrifici

Come detto, la giovane si è dunque tenuta stretta il titolo di campionessa italiana che ha ottenuto quest’estate dopo la gara a Terni dall’11 al 13 luglio. E proprio dopo l’ennesimo eccellente risultato sportivo, Giorgia era stata ricevuta in Comune dal sindaco Rinaldo Meroni che la aveva premiata con una targa a riconoscerle i meriti.

Risultati così grandi sono accompagnati da tanto impegno e tanti sacrifici. Giorgia ha iniziato a nuotare a soli tre anni: una passione trasmessa dalla mamma che continua a portare avanti con successo.

"Giorgia si allena quattro volte a settimana, a Cantù, con la Asd Briantea 84 - prosegue il padre - Allenamenti decisamente impegnativi che concilia con il suo lavoro da barista: inevitabile, quindi, un pochino di stanchezza nel fine settimana, ma la sua costanza le porta certamente grandi risultati. Siamo orgogliosi di dire che Giorgia è quindi stata campionessa d’estate e ora è anche campionessa d’inverno".

Ma ora è già tempo di pensare alla prossima gara. "Il 15 dicembre ci sarà il Trofeo Lombardia a Lumezzane - chiude il padre - E siamo pronti a darle il nostro supporto".