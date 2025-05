Giornata del verde pulito: su le maniche grandi e piccini

Canzesi protagonisti sabato, 10 maggio, per le vie del centro

Ritrovo a Villa Garampelli

Giornata del verde pulito: canzesi protagonisti sabato, 10 maggio, con la pulizia degli spazi verdi e delle vie del paese.

Il ritrovo è alle 9.30 in Villa Garampelli a Canzo dove ci si potrà iscrivere e si potrà ritirare il kit per raccogliere i rifiuti e la maglietta di partecipazione. I partecipanti saranno divisi in gruppi e potranno così iniziare a ripulire l'ambiente.

In campo Comune, scuole e ditta Masciadri

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la scuola primaria e la ditta Masciadri. Una proposta rivolta a tutti, ma in particolare proprio ai più giovani per sensibilizzarli su questa tematica.

La partecipazione è gratuita e ci si potrà pre-iscrivere scrivendo a cultura@comune.canzo.co.it.

In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a data da destinarsi.