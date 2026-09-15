“Giornata dello Sport”, in 2mila al parco

La “Giornata dello Sport” di Appiano Gentile continua a mietere successi.

In 2mila alla “Giornata dello Sport”

Domenica 13 settembre il parco di Villa Rosnati è stato preso d’assalto da circa 2.000 persone che hanno partecipato all’ultima edizione dell’ormai tradizionale appuntamento promosso dall’associazione genitori Eureka. “Numeri in linea col passato: tanti bambini, genitori e tanti stand – spiega il presidente Carlo Freri – La cucina ha aumentato i coperti e il tutto è stato possibile grazie alla ventina di volontari Eureka e Pro loco. Ci tengo proprio a ringraziare la Pro loco per il supporto”.

Le associazioni aderenti

Lungo l’elenco delle associazioni aderenti che, con i loro gazebo, hanno colorato l’area verde: Stellasplendens Scherma storica, Bmx ciclistica olgiatese, Polisportiva Colverde danza-ginnastica, Nuova Team, A-rete, Mon Club judo, Versusu jujitsu, Sportinsieme, Sportmentis, Visual Training, Fulgor calcio, Pilates con Giusy, Western Ranch e Indipendente.