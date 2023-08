Giornata mondiale della Gioventù: un viaggio attesissimo, ora è il momento di gustare il gigantesco abbraccio collettivo a papa Francesco.

Giornata mondiale della Gioventù: la carica di 406 partecipanti comaschi

Il gruppo della diocesi di Como conta 406 partecipanti, fra giovani, accompagnatori e sacerdoti: otto pullman partiti lunedì 31 luglio, dal piazzale delle piscine di Muggiò, a Como. Il territorio diocesano, in tutte le sue articolazioni, dalle Valli Varesine all’Alta Valtellina, è ben rappresentato, con due nuclei molto numerosi: la parrocchia di Olgiate Comasco (45 pellegrini) e il vicariato di Morbegno (Sondrio). Il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ha impartito la benedizione all’inizio del viaggio: prima tappa Como-San Sebastian, in Spagna, poi altre soste in terra iberica, a Burgos, Palencia e Ciudad de Rodrigo, per un percorso di preparazione fatto di catechesi, preghiera, svago: vita comune itinerante, prima di raggiungere Lisbona e incontrare il pontefice. Centinaia di giovani sono partiti da Olgiate, Appiano, Lurate, Binago, Ronago, Uggiate, Albiolo, ma anche da Erba, Asso e dal Canturino.

