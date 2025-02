Giorno del Ricordo: arriva lo spettacolo del musicista Colombo

Prosegue la tournée di “Mili muoi - L’esodo dei miei”, lo spettacolo che il musicista trevigiano ha scritto per raccontare la tragedia delle foibe e la ferita inferta alla comunità italiana costretta ad abbandonare la terra d’origine. Lo spettacolo approderà a Lurago d’Erba.

“Mili muoi": a Lurago lo spettacolo del musicista Colombo

Terzo appuntamento per la rassegna "Uomini di buona volontà" organizzata dal Comune di Lurago con l'Unità pastorale e la biblioteca "Rosa Maria Picotti" in occasione del Mese della pace, della Memoria e del Ricordo. Sarà in scena domenica 9 febbraio, nella sala consiliare di Lurago alle 17.

Carlo Colombo è un pianista, autore e cantante trevigiano, nipote di esuli istriani e quarnerini e in “Mili muoi”, con la delicatezza e l’ironia che da sempre lo contraddistinguono, compie un viaggio nei ricordi di famiglia: l’isola di Lussino, le dolci melodie sussurrate dalla nonna, le fughe rocambolesche via mare e via terra per cercare di raggiungere il territorio italiano. Nel racconto si parla di Nori, di Livia, di Tina, donne che aiutate dai loro uomini hanno ricostruito la propria vita lontano da casa e di chi, in seguito, ha preferito non tornare pur avendone l’opportunità, serbando in sé il ricordo di quel fazzoletto di terra lontano.

“Mili muoi” è un viaggio sonoro attraverso i ricordi di un mondo che c’era e che si è spostato altrove, uno spettacolo che con leggerezza scava nel dolore del distacco.

Come detto, lo spettacolo di terrà domenica 9 febbraio in occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo, che cade il 10 febbraio. E' organizzato dal Comune con Luisa Trevisi - Idee che danno spettacolo.

L’ingresso allo spettacolo è libero e tutti sono invitati a partecipare.