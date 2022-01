L'evento

L'Amministrazione comunale ha organizzato l'evento in collaborazione con Pro Loco Per Cantù.

Il Covid non ferma la tradizione. In maniera alternativa e con l'aiuto della tecnologia che permette ai cittadini di assistere all'evento da casa, Cantù sta festeggiando la Giubiana.

Giubiana a Cantù: le immagini del tradizionale rogo

Il tradizionale falò, organizzato in collaborazione con Pro Loco Per Cantù, è stato preceduto da una breve rappresentazione: i figuranti hanno infatti messo in scena la lettura della sentenza di condanna della strega. Buona notizia: la Giubiana è bruciata in pochi minuti, da sempre un buon segno per il nuovo anno appena iniziato.

"Un filo indissolubile lega il nostro passato e il nostro presente: mai come oggi il Rogo della Giubiana rivestite un significato così importante. L’inverno, la Giubiana, le avversità, sono destinate a finire e una nuova primavera potrà tornare sulla nostra Cantù", aveva spiegato l'assessore Isabella Girgi alcuni giorni fa introducendo l’evento.

Il rogo, che si sta svolgendo nella sede della Protezione civile in via Tripoli, per i cittadini è trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook @Comunecantu.