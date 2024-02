Giulio Crimella festeggia i 100 anni continuando a seguire l'Albese Volley

Grandissimo traguardo per Giulio Crimella, che lo scorso 17 febbraio 2024 ha raggiunto i 100 anni, suscitando ammirazione e affetto in tutta Albese con Cassano.

Giulio Crimella festeggia i 100 anni

Barbara Lepri e Martina Redaelli, rispettivamente segretaria e assessore del Consiglio comunale dei ragazzi, e il vicesindaco Nicoletta Casartelli hanno portato i più sentiti auguri al centenario.

Figura rispettata e amata ad Albese, Giulio è il padre di Graziano Crimella, noto per essere il presidente della Tecnoteam Albese Volley Como, formazione di volley femminile di rilievo che milita in Serie A2. Nonostante l'età, Giulio è assiduo supporter delle atlete albesine, sempre attento alle partite, sia in casa che in trasferta, utilizzando un tablet con una lente per aiutarsi nel seguire i match.

