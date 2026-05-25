Giulio Duroni ce l’ha fatta: conquistato il Muro di Sormano

Giulio Duroni centra l’impresa e conquista il Muro di Sormano: il 26enne ha concluso la sua sfida in 13 ore e 11 minuti.

Giulio Duroni conquista il Muro di Sormano. Partito ai piedi del Muro alle 20:02 di venerdì 22 maggio, ha concluso l’ultima risalita alle 9:10 di sabato 23 con un tempo di 13 ore e 11 minuti. E’ una prova che lo colloca tra i grandi protagonisti di questa specialità a livello internazionale. Come ha dichiarato lo stesso Giulio Duroni al termine della prova:

“La sfida si è conclusa con successo, andando anche oltre le aspettative iniziali: 8848 metri di dislivello positivo completati in 13 ore e 11 minuti. Dal punto di vista fisico e mentale ci sono stati alcuni momenti critici. Il più difficile è arrivato dopo la sesta risalita sulle 31 complessive, quando sono stato colpito da un forte e incontrollabile colpo di sonno che ha causato una vera crisi mentale – afferma il 26enne – La situazione però è rientrata e dalla nona risalita in poi sono riuscito a riprendere ritmo e concentrazione. Un secondo momento complicato è stato legato ai dolori ai piedi, comparsi intorno alla quattordicesima risalita, probabilmente come conseguenza della recente Utlac (Lake Como Ultra Trail) da 120 chilometri. Nel complesso il bilancio è pienamente positivo: un’esperienza molto soddisfacente, intensa ed energizzante”.