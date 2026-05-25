Giulio Duroni ce l’ha fatta: conquistato il Muro di Sormano

Giulio Duroni centra l’impresa e conquista il Muro di Sormano: il 26enne ha concluso la sua sfida in 13 ore e 11 minuti.
Missione compiuta
Giulio Duroni conquista il Muro di Sormano. Partito ai piedi del Muro alle 20:02 di venerdì 22 maggio, ha concluso l’ultima risalita alle 9:10 di sabato 23 con un tempo di 13 ore e 11 minuti. E’ una prova che lo colloca tra i grandi protagonisti di questa specialità a livello internazionale. Come ha dichiarato lo stesso Giulio Duroni al termine della prova:
“La sfida si è conclusa con successo, andando anche oltre le aspettative iniziali: 8848 metri di dislivello positivo completati in 13 ore e 11 minuti. Dal punto di vista fisico e mentale ci sono stati alcuni momenti critici. Il più difficile è arrivato dopo la sesta risalita sulle 31 complessive, quando sono stato colpito da un forte e incontrollabile colpo di sonno che ha causato una vera crisi mentale – afferma il 26enne – La situazione però è rientrata e dalla nona risalita in poi sono riuscito a riprendere ritmo e concentrazione. Un secondo momento complicato è stato legato ai dolori ai piedi, comparsi intorno alla quattordicesima risalita, probabilmente come conseguenza della recente Utlac (Lake Como Ultra Trail) da 120 chilometri. Nel complesso il bilancio è pienamente positivo: un’esperienza molto soddisfacente, intensa ed energizzante”.
Impresa straordinaria
Un’altra grande prova di Giulio dopo il decimo posto nella Utlac 120. La giovane età di questo atleta fa sperare in una crescita ancora maggiore di risultati per il futuro. Per la preparazione di questa impresa Giulio è stato seguito dall’Equipe Enervit.