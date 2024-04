Gli Alpini compiono 95 anni

Gli Alpini di Albese hanno commemorato con orgoglio il loro novantacinquesimo anno di fondazione.

L'anniversario è stato celebrato con un evento, lunedì 22 aprile, che ha coinvolto membri attuali e passati del gruppo, insieme a numerosi cittadini che hanno voluto mostrare il loro appoggio e riconoscimento per il lavoro svolto dagli Alpini nel corso degli anni.

Il gruppo

Questo anniversario rappresenta un importante traguardo per un gruppo che per quasi un secolo ha dimostrato un impegno costante verso la comunità locale, mettendo in mostra valori di dedizione, disponibilità e lavoro instancabile. Sin dalla sua creazione, il gruppo degli Alpini di Albese ha giocato un ruolo cruciale nel tessuto sociale della città. Attraverso innumerevoli iniziative e progetti, gli Alpini hanno promosso la solidarietà, la coesione e la collaborazione all'interno della comunità, incarnando appieno lo spirito di servizio che li contraddistingue.

La donazione

L'anniversario della fondazione è stato celebrato con un evento che ha coinvolto membri attuali e passati del gruppo, insieme a numerosi cittadini che hanno voluto mostrare il loro appoggio e riconoscimento per il lavoro svolto dagli Alpini nel corso degli anni. Come gesto tangibile della loro dedizione alla comunità, gli Alpini hanno devoluto 500 euro ricavati dalla vendita dei panettoni natalizi all’associazione Talea, che si occupa di sostenere persone con disabilità, confermando così il loro impegno a favore del prossimo.