Gli Inter Club festeggiano Scudetto e Coppa Italia alla Pinetina

Raduno partecipato da 400 tifosi con una gigantesca torta nerazzurra, ospiti Francesco Toldo e Roberto Scarpini.

Due grandi territori, una passione senza confini per la squadra del cuore: gli Inter Club delle province di Como e di Lecco si sono radunati ad Appiano Gentile festeggiando Scudetto e Coppa Italia.

Inter Club in festa

La serata di giovedì 28 maggio si è rivelata una gigantesca festa collettiva nerazzurra. Nel suggestivo contesto del ristorante “La Pinetina” – a ridosso del quartier generale sportivo interista “BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti” – 400 seguaci dell’Inter hanno condiviso la gioia di un’annata memorabile: per la 21esima volta Campioni d’Italia e decima Coppa Italia messa in bacheca. Una cavalcata condotta con un crescendo strepitoso da mister Chivu, efficacissimo nel compattare il gruppo fino ai meritati trionfi.

L’entusiasmo degli ospiti

Per gli Inter Club comaschi e lecchesi entusiasmo per la partecipazione di due ospiti speciali: Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter e parte dello squadrone del triplete, e Roberto Scarpini, voce ufficiale dell’Inter e trascinatore durante le sue telecronache.

La torta gigantesca

Momento celebrativo perfettamente rappresentato dalla grande torta creata dalla “Pasticceria Ghielmetti & Lucca” di Olgiate Comasco. Una squisitezza di circa 2 metri per 1 metro, caratterizzata da un bandierone nerazzurro con loghi dell’Inter, dello Scudetto e della Coppa Italia, un grande Lago di Como al centro (emblema delle due province protagoniste della serata) e la data del 28 maggio 2026.

Il segno di solidarietà

Presenti anche il sindaco Fabrizio Rusconi, tifoso interista, e l’assessore Davide Belluschi, di fede milanista. Nell’occasione sono stati raccolti 1.000 euro che saranno devoluti a sostegno della scuola dell’infanzia “Risorgimento” di Appiano Gentile.