Gli orti comunali si trasferiscono in centro, nuovo spazio vicino all’istituto "Pessina"

Orti comunali più vicini ai cittadini: trasloco in centro ad Appiano Gentile.

Orti, trasloco in centro

Non sono ancora una realtà ma gli appezzamenti di terreno dove coltivare i prodotti della terra hanno già trovato una nuova casa. Originariamente pensati in località Somigliana, hanno trovato spazio a due passi dall’istituto "Pessina", lungo via Cherubino Ferrario. Una scelta che, per il consigliere Alessio Caiafa, porterà numerosi vantaggi. "Innanzitutto, le tempistiche di realizzazione saranno più brevi dato che, l’area in questione, è già recintata su tre lati - interviene Caiafa - Dovremo solo sistemare l’ingresso dove, attualmente, stanno realizzando il nuovo marciapiedi. Di conseguenza, anche l’esborso economico da parte del Comune sarà minore. Infine, avere gli orti in una zona centrale permette di avere a disposizione parcheggi, con i cittadini che potranno raggiungerli più facilmente".

Dai 15 ai 18 lotti

Saranno ricavati dai 15 ai 18 appezzamenti di circa cinque per cinque metri in base alle richieste che perverranno in queste settimane, dato che il bando di assegnazione è già stato aperto. "Come tempistiche, contiamo di poterli consegnare per metà marzo così da permettere di sfruttare il periodo primaverile. In queste settimane andremo a creare un vialetto interno che unisce i vari orti: non saranno divisi tra loro da una rete ma da semplici paletti. Inoltre, c’è già l’allacciamento dell’acqua e predisporremo tre fontanelle".

Aperto il bando

Chi fosse interessato a prendere in uso un lotto pubblico, per tre anni, può già partecipare alla selezione organizzata dall’Amministrazione comunale. Potranno presentare la domanda di concessione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, da autocertificarsi al momento della richiesta: essere residenti nel Comune di Appiano Gentile, non essere agricoltori a titolo principale né di impresa agricola, essere maggiorenni e non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune. Dieci punti a chi ha fino a 30 anni e oltre i 65. I beneficiari dovranno coltivare direttamente l’orto, mantenere l’orto in buono stato, non apportare alcuna modifica strutturale all’area, farsi carico degli oneri legati alla gestione dell’orto, compreso lo smaltimento dei rifiuti e le spese relative alla fornitura dell’acqua e porre attenzione al decoro urbano. Il modulo andrà consegnato via e-mail all’indirizzo segreteria@comune.appianogentile.co.it entro il 20 febbraio.