Grandi pulizie a Cantù con gli adolescenti di "Fatichi-amo insieme"

Si è conclusa venerdì, 1 settembre 2023, la settimana “Fatichi-amo insieme” che ha visto coinvolti 14 ragazzi dai 14 ai 17 anni, impegnati a ripulire piazza Garibaldi a Cantù.

"Fatichi-amo insieme": mercoledì la consegna dei buoni di 50 euro

Obiettivo dell’iniziativa è stata quella di sensibilizzare i giovani sull'importanza della tutela ambientale, sulla partecipazione attiva ma è stato anche un momento di aggregazione. “I ragazzi hanno partecipato attivamente alle attività proposte. Si è visto che per loro è stata un’esperienza positiva e costruttiva” affermano gli operatori, Valentina Vittani e Alessandro Marzella, che hanno accompagnato i ragazzi durante la settimana.

Come riconoscimento del loro impegno, mercoledì 6 settembre 2023, alle 9 a Cantù verranno consegnati i certificati di partecipazione e i buoni fatica del valore di 50 euro dal sindaco Alice Galbiati.

"Con questa iniziativa, che trascende la mera educazione e sensibilizzazione ambientale, abbiamo voluto valorizzare l'impegno di tanti giovani per la nostra comunità. Ragazzi e ragazze che per una settimana si sono messi in gioco, investendo il loro tempo libero in un impegno sociale esemplare che merita un riconoscimento. Questi giovani cittadini ci hanno dimostrato, con la loro volontà e il loro entusiasmo, l'importanza di credere in un progetto, di spendersi per la propria città e per un bene comune che tutti, nessuno escluso, abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare. Il mio ringraziamento va, quindi, a tutti questi giovani, per il loro esempio, alle cooperative Mondovisione e Questa generazione, per il meraviglioso progetto che ci hanno proposto e agli Uffici Comunali che, come sempre, si sono impegnati perchè questa iniziativa potesse concretizzarsi nel miglior modo possibile", ha dichiarato il sindaco Galbiati.

Un sincero ringraziamento è stato espresso anche dall'assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali, Isabella Girgi: "Un progetto che abbiamo accolto favorevolmente, soprattutto per la sua capacità di abbracciare i più svariati ambiti: dall'educazione ambientale all'educazione civica sino all'incredibile valore sociale del lavoro di gruppo. Si è trattato di un importante momento formativo sia per i ragazzi coinvolti che per noi adulti cittadini: piazza Garibaldi, il cuore della nostra Cantù, appartiene a tutti e deve essere tutelato al meglio, partendo dai più semplici gesti. Mi aggiungo, quindi, ai ringraziamenti espressi dal sindaco".

L’iniziativa rientra nel progetto “C.C.C. Una città che cresce” finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia. Partner di progetto: Mondovisione, Questa Generazione e Comune di Cantù.

Le immagini del lavoro realizzato dai ragazzi