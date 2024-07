Guardia di Finanza in festa per i 250 anni, corona di alloro ai cippi

Domenica 30 giugno, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Appiano Gentile, Fiamme gialle e istituzioni presenti alla commemorazione per i 250 anni di Guardia di Finanza.

Guardia di Finanza in festa, 250 anni di storia

Due corone di alloro ai cippi per ricordare due finanzieri deceduti in servizio. A Bizzarone per Giorgio Ardizzone, a Camnago Faloppio per Cosimo Aleo. E’ iniziata così la cerimonia di domenica 30 giugno, in occasione dei 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. “Davvero emozionante - commenta Stefano Arena, presidente della sezione “Anfi” di Appiano Gentile - Erano presenti ex colleghi e ricordavano la singola persona, oltre che il ruolo. Hanno partecipato anche ex colleghi in pensione, l’ex presidente di sezione Rinaldo Salvatelli, il Luogotenente Cariche Speciali Angelo Sparacino della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, i sindaci Guido Bertocchi di Bizzarone, Giuseppe Prestinari di Faloppio, Ermes Tettamanti di Uggiate con Ronago, Fabrizio Rusconi e il vice Luigi Caldi di Appiano Gentile”. Alle 11.30, messa celebrata dal parroco di Appiano monsignor Erminio Villa.

A tagliare la torta il fondatore di sezione

Pranzo in via Repubblica a Olgiate Comasco, tra una chiacchiera e l’altra, fino al momento della torta. “Abbiamo fatto tagliare il dolce a Michele Boninsegna, fondatore della sede Anfi di Appiano, dell’Olgiatese e primo presidente trent’anni fa. E’ stato davvero emozionante per me ricordare gli anziani, raccontare tra noi fermi e risultati ottenuti”, conclude il presidente Arena.