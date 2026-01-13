Guasto alla rete del gas individuato

Il guasto alla rete del gas di Navedano, a Senna Comasco, è stato individuato ed è in fase di riparazione.

La criticità

Intorno alle 11 di questa mattina, martedì 13 gennaio 2026, un guasto ha provocato un’interruzione della fornitura nella frazione e circa 400 utenti sono rimasti senza gas e le squadre operative de Lereti erano al lavoro per ripristinare la fornitura.

Guasto individuato

Ora il guasto alla rete gas è stato individuato ed è in fase di riparazione. Tutto il personale de Lereti è mobilitato nelle attività di ripristino del servizio che comportano l’accesso diretto ad ogni singolo contatore. Il servizio sarà ripristinato utenza per utenza in modo progressivo nel corso del pomeriggio e della serata.