I commercianti e il Comune uniti contro la violenza sulle donne

«Non solo 25 novembre» è la frase stampata sulla maglietta rossa che il Comune ha donato ai membri del Gruppo commercianti.

L'idea del Comune

L’iniziativa è volta a sensibilizzare la cittadinanza in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il Comune di Inverigo va a quindi ad unirsi a molti altri Comuni nei quali, in occasione di questa ricorrenza, sono state organizzate delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione di questo grave fenomeno.

La maglietta è stata indossata dai commercianti ieri, sabato 25 novembre. Il messaggio scelto – Non solo 25 novembre – vuole significare come la violenza contro le donne sia da combattere ogni giorno. I recenti e tragici fatti di cronaca sono la testimonianza di come il problema sia radicato e diffuso nel nostro Paese.

Le parole del presidente del consiglio comunale

«Questa giornata ci impone di confrontarci con numeri intollerabili e in continua crescita che testimoniano quanto sia diffusa la violenza contro le donne, di cui il femminicidio è solo il culmine» è quanto scritto nel messaggio di Francesca Sormani, presidente del consiglio comunale.

«Da donna, ancor prima che da presidente del consiglio comunale, vi invito a lasciare un vostro pensiero che vuole essere il messaggio di un paese che si impegna per avviare quel cambiamento necessario per fermare l’escalation di violenza, affermando a gran voce che non può esistere forma alcuna di violenza che possa essere giustificata come amore», conclude Sormani.

L’Amministrazione invita inoltre i cittadini a lasciare un pensiero o inviarlo a inverigo29@gmail.com in modo che «questi messaggi diventino la voce di Inverigo contro la violenza».

L'iniziativa del 2022

Il Comune di Inverigo non è estraneo a iniziative di questo tipo: l’anno scorso, in occasione del 25 novembre, ai commercianti era stato donato un ciclamino rosso, accompagnato da un messaggio da posizionare all’interno dei rispettivi locali.

I commercianti coinvolti

I commercianti coinvolti nell’iniziativa di quest’anno sono: La Gazzella, Elfo del Bacco, Crep, Bar cooperativa di Eleonora, bar Strazza, pasticceria Zappa, Cafè al 15, Edicolandia, Mambretti fornaio pasticcere, macelleria Vergani, profumeria Sorelle Molteni, Trattoria Edda.

Le foto di tutti i commercianti sul Giornale di Erba in edicola da sabato 25 novembre

Nei giorni scorsi i commercianti hanno quindi ricevuto in dono la maglietta e, indossandola in anteprima, si sono fatti ritrarre dal Circolo Fotografico di Inverigo.