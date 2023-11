Aggressione in via Pontida, Zoffili: "Ancora più determinati a mettere in campo ogni risorsa per contrastare la violenza contro le donne"

Aggressione in via Pontida: il deputato erbese Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in commissione Difesa e Vice Coordinatore regionale del partito in Lombardia, nel ringraziare le Forze dell'ordine e i soccorritori per l'intervento, sottolinea la determinazione nel mettere in campo tutti gli interventi necessari contro quella che è una vera e propria piaga sociale.

“Gravissimo episodio di violenza ai danni di una giovane 23enne, aggredita a Erba dall’ex fidanzato che le ha gettato addosso acido muriatico. Un gesto che non deve essere sottovalutato: l'uomo era già stato denunciato tre volte e anche arrestato, proprio per i comportamenti reiterati con minacce e molestie nei confronti della ragazza. Un criminale recidivo che doveva già essere in galera, e non libero di commettere atti di questo tipo. Questa ennesima, inaccettabile pagina di cronaca, ci rende ancora più determinati a mettere in campo ogni risorsa, a ogni livello, per contrastare la violenza contro le donne, una piaga che si ripete troppo spesso. Un ringraziamento ai militari dei Carabinieri di Como e di Erba che hanno assicurato alla giustizia il giovane di origine marocchina autore della violenza, e agli operatori del Lariosoccorso e della Croce Rossa Italiana di Montorfano intervenuti sul posto per soccorrere un testimone colto da malore e la ragazza aggredita a cui esprimo solidarietà e auguro una pronta guarigione".