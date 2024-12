I giovani di Forza Italia hanno consegnato regali ai piccoli in ospedale

La visita al reparto pediatrico del Sant'Antonio Abate

Un modo per passare un buon Natale

Sulla scorta delle parole di Silvio Berlusconi ("fare qualcosa per gli altri è anche un modo per rendere più completa la nostra felicità e per passare davvero un buon Natale") i giovani di Foza Italia per il secondo anno consecutivo hanno scelto di portare dei doni ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù.

Un augurio per chi è lontano dalle proprie case

Un bel modo per far sentire la vicinanza, come afferma il segretario provinciale dei giovani azzurri lariani, il canturino Gianluca Fumagalli: