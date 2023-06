I giovani imprenditori di Confindustria Como, Lecco e Sondrio si riuniscono alla loro 75esima assemblea

"Don’t forget to connect" è il titolo della 75esima assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como, organizzata quest’anno congiuntamente con i Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio a Villa Erba - Cernobbio a partire dalle 18.

Il format, dal 2016 ospitato all’Hangar di Como, di fronte al meraviglioso scenario del primo bacino del lago, quest’anno per l’occasione dei 75 anni dei Giovani Imprenditori, cambia location e allestisce l’edizione 2023 nella splendida cornice di Villa Erba. Il prossimo 14 giugno saliranno sul palco speaker di alto profilo, vere e proprie eccellenze nel loro campo da cui prendere spunto per non dimenticare di creare connessioni, come vuole il titolo dell’Assemblea.

“Abbiamo scelto un titolo che stimoli sinergie e networking, anche in ottica associativa – afferma Paolo Bellocco, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como – e la prima connessione che abbiamo voluto creare è proprio con i nostri colleghi di Confindustria Lecco e Sondrio”.

Quest’anno introdurrà e modererà l’evento Eugenio Brenna giovane imprenditore di Confindustria Como che presenterà tre speaker d’eccellenza: Corrado Passera, Founder & CEO Illimity; Maria Anghileri, Chief Operating Officer Eusider Group - vicepresidente nazionale Giovani Imprenditori Confindustria; Anouk Jans, direttore creativo Spring Studios Milan.

Interverranno Paolo Bellocco, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Como, Stefano Fumagalli, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio e Jacopo Moschini, presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia.

“La collaborazione con i colleghi di Como prosegue in occasione delle Assemblee dei due Gruppi e, infatti, anche il nostro appuntamento annuale di Varenna del prossimo 13 settembre vedrà la partecipazione del GGI di Confindustria Como” commenta Stefano Fumagalli..

La partecipazione è libera previa iscrizione su hangarcomo.com o scrivendo una mail a gruppogiovani@confindustriacomo.it