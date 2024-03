Grande successo per la "Serata valtellinese" organizzata dai Lions di Appiano Gentile per sostenere la lotta al cancro pediatrico.

I Lions raccolgono oltre 2.500 euro per la lotta al cancro pediatrico

Una cena in compagnia, con i sapori della Valtellina, per sostenere una buona causa: la ricerca per combattere il cancro nei bambini. E' stato un vero e proprio successo la "Serata valtellinese" tenutasi venerdì, 15 marzo, negli spazi all'interno del parco Villa Rosnati.

Più di 200 persone hanno risposto all'invito del Lions Club di Appiano Gentile, facente parte del Distretto Lions 108 Ib1: il sold out della serata a base di pizzoccheri ha permesso di donare 2.550 euro alla Lions Club International Foundation per supportare azioni e progetti per la lotta al cancro pediatrico.

"Una serata veramente positiva che ha creato molta empatia tra i partecipanti. Grazie a tutti" hanno commentato soddisfatti gli organizzatori.