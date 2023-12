I Pattinatori Mobili si preparano al 50esimo compleanno e puntano al Campionato Italiano su Strada

"Per la prossima stagione, oltre alle attività agonistiche, che certamente meritano la massima concentrazione, la nostra attenzione sarà rivolta a festeggiare adeguatamente il 50° della fondazione della nostra società".

Si prepara così il Gruppo Pattinatori Mobili Cantù Cra Bcc al traguardo del mezzo secolo di vita. A parlare il presidente Leonardo Risoli che ricorda come dirigenti, allenatori, atleti e genitori saranno, ognuno per il proprio ruolo e possibilità, chiamati al massimo sforzo per rendere la prossima stagione indimenticabile.

Il Campionato Italiano Strada

"Tante le idee che stanno piano piano prendendo forma e tra queste spicca certamente la possibilità di essere gli organizzatori del Campionato Italiano Strada, dato che la Federazione che governa la disciplina sportiva del pattinaggio di velocità ha dato la massima disponibilità per la candidatura di Cantù quale sede dell’evento. Naturalmente si stanno valutando tutte le esigenze e necessità, per fare in modo che quella che oggi è una possibilità diventi una realtà".

Nel contempo, però, attenzione massima verso il lavoro quotidiano, "che prosegue imperterrito su tutti i fronti, compreso quello della divulgazione dello sport e della disciplina del pattinaggio attraverso i corsi e le sessioni nelle scuole primarie del territorio. Intensissimo e senza sosta il lavoro svolto dalla “Scuola di Pattinaggio” della nostra società sportiva, sia nei corsi che si tengono presso il Toto Caimi, sia nelle scuole della città e dei paesi limitrofi, aderendo a progetti di iniziativa comunale circa la sensibilizzazione dei giovani verso lo sport".