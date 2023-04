Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto la partecipazione di quasi 200 studenti provenienti da 10 diverse scuole superiori a vocazione creativa in Italia, anche per il 2023 si rinnova l’appuntamento con il concorso per scuole secondarie di secondo grado “I Ragazzi Dicono”.

"I ragazzi dicono", in partenza la nuova edizione dedicata a Plinio il Vecchio

Il tema di quest’anno è di carattere storico: "Il segno di Plinio nella moda". 2000 anni fa Plinio il Vecchio, celebre scrittore, naturalista e filosofo originario di Como, trattò il tema dei pigmenti: i ragazzi potranno dare libero sfogo alla propria creatività, approfondendo l’opera dello studioso latino, oppure riproponendo temi creativi a partire dai temi pittorici dell’arte romana, oppure analizzando il ruolo della seta all’epoca dell’Impero romano.

L’iniziativa è promossa da Silkbynature, il sito che senza fini di lucro svolge attività di ricerca, sviluppo e promozione della seta, e gode del sostegno dell’Ufficio Italiano Seta, della Fondazione Setificio, dell’Associazione Ex Allievi Setificio, di Confindustria Como e di alcune tra le aziende più rilevanti della filiera della seta comasca. Per la sua rilevanza, l’evento è stato inserito tra le attività di interesse strategico per lo sviluppo di Como Città Creativa UNESCO.

Le prime due edizioni si sono concluse con la celebrazione dei vincitori presso il Museo Didattico della Seta di Como e con la visita di aziende leader del distretto.

“Ci aspettiamo una partecipazione numerosa ed entusiasta, così come è avvenuto nei due anni passati” dichiara Laura Sofia Clerici, consigliere di Teseo SpA, da pochi giorni chiamata a presiedere l’Ufficio Italiano Seta.

Graziano Brenna, presidente della Fondazione Setificio, sottolinea: “Questa terza edizione certifica la crescente attenzione a livello nazionale per tutto ciò che la seta rappresenta nella storia, il suo presente e il suo futuro”.

“E’ un’iniziativa semplice e concreta, che consente di attirare l’attenzione dei giovani sulla seta, non solo a Como, ma anche in Veneto ed in altre regioni d’Italia”, così commenta Francesco Ongetta (Ongetta Srl), promotore del sito Silkbynature.

Costanza Ferrarini, Focal Point Como Unesco Creative City, conclude: “Il contest "I ragazzi dicono” è da considerarsi una best practice nell’ottica di Como Città Creativa UNESCO, perché attraverso il tema selezionato annualmente viene valorizzata la cultura della seta, il prodotto iconico del nostro territorio”.

Come per le precedenti edizioni, gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo e dovranno presentare un testo scritto di tipo promozionale, narrativo o poetico, o un articolo di giornale di lunghezza non superiore a 8000 battute (in italiano o inglese), che potrà essere arricchito da immagini libere; in alternativa, potranno consegnare un elaborato grafico o multimediale. La modalità espressiva per sviluppare il tema è libera. La deadline per la presentazione degli elaborati è il 15 maggio 2023.

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sul regolamento del contest sono disponibili sul sito: https://www.silkbynature.com/concorso/