Il 1° maggio ha ufficialmente preso il via al Teatro Fumagalli di Cantù il 31° Concorso Pianoforte e Orchestra "Città di Cantù”. La serata di apertura, come annunciato in conferenza stampa, ha visto sette giovanissimi concorrenti esibirsi al pianoforte accompagnati dalla prestigiosa Orchestra Filarmonica “Mihail Jora” di Bacau diretta dal maestro Ovidiu Balan.

I vincitori del 31° Concorso Pianoforte e Orchestra "Città di Cantù"

La giuria presieduta dal M° Enrica Ciccarelli, insieme con il Presidente M° Cristina Molteni, il M° Alberto Nosè, il M° Vsevolod Dvorkin, il M° Antonio Tarallo e il M° Pavel Ionescu, ha decretato i vincitori assegnando il 1° Premio a Massimo Urban (18 anni, Italia - Chopin n.2), il 2° Premio a Martina Meola (10 anni, Italia - Beethoven n.1) e il 3° Premio ex aequo a Sevara Yuldasheva (15 anni, Uzbekistan - Chopin n.1) e Philip Amadeus Hahn (14 anni, Germania - Mendelssohn 1). È stata anche assegnata una borsa di studio a tutti i concorrenti che hanno dimostrato un

altissimo livello di competenza e performance.

Ieri, 3 maggio, è stato il giorno delle semi finali sezione “Classici” (dalle 16) mentre domani, il 5, sarà la volta dei “Romantici e del 900” (dalle 15). Dodici concorrenti per sezione, gareggiano per conquistare la finale che avrà luogo il 6 maggio dalle 16.30 per i “Classici” e dalle 20.30 con i “Romantici e del 900” per concludersi con le assegnazioni dei vari premi messi in palio da organizzatori e sponsor.

Presidente

Cristina Molteni

Organizzazione

Nuova Scuola di Musica di Cantù

Citta di Cantù - Ufficio Cultura

Direttore Artistico

Vincenzo Balzani

Segreteria e Interprete

Alessandro Cirone

Yuri Marelli

Orchestra Filarmonica

!Mihail Jora" di Bacau

Direttore d'Orchestra

Ovidiu Balan