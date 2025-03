I writer riqualificano la discarica: murales per abbellire l’ecocentro

Writer per abbellire la grigia piattaforma ecologica di Appiano Gentile.

Writer a fin di bene

L’Amministrazione chiama a raccolta i ragazzi tra gli 11 e i 12 anni per avviare un progetto in grado non solo di aggregare ma anche di colorare l’ecocentro recentemente riqualificato. Insomma, attenzione massima non soltanto alle aree centrali della città ma anche verso quelle più periferiche. In questo senso, la struttura per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti ben si presta all’iniziativa pensata e lanciata dal consigliere di maggioranza Sara Panada. "Inizialmente, avevo pensato al parco di Villa Rosnati per ospitare il progetto, anche perché siamo intervenuti per la sistemazione della zona. Poi, per motivi indipendenti dalla nostra volontà non è stato possibile. Abbiamo quindi optato per l’ecocentro".

D’altra parte, l’area era anche stata scelta per ospitare lo sgambamento cani.

Un modo per valorizzare l'ecocentro

"Vogliamo valorizzarla ulteriormente e siamo sicuri che il progetto, dal titolo “Giardino Abusivo”, andrà in questa direzione. E’ curato da Martina Legovic e Lara Livio: saranno loro a occuparsi di tutto tramite un percorso di cinque incontri da due ore ciascuno". Si inizierà con una parte più teorica durante la quale verranno analizzati i differenti stili e gli street artist. "Mi viene in mente, ad esempio, Banksy - continua Panada - Dopodiché, si proseguirà con la parte più pratica". Nessuna preclusione, saranno gli stessi protagonisti a scegliere il tema del graffito che comparirà sui muri della piattaforma ecologica.

"Si vedrà strada facendo. Questo percorso inizierà il 2 aprile e avrà, però, posti limitati. L’obiettivo vuole essere quello, prima di tutto, aggregativo. E poi mi è sempre piaciuto prendere una forma espressiva “illegale” come la street art e renderla legale". Le famiglie dei ragazzi interessati a partecipare possono iscriversi mandando direttamente una e-mail a segreteria@comune.appianogentile.co.it.