Il Carnevale di Cantù si sta avvicinando e l'intera città è in trepidante attesa per uno dei momenti di festa più coinvolgenti.

Il Carnevale di Cantù si avvicina: ecco quando si sfila

Uno evento tanto atteso, di recente dichiarato Carnevale Storico, che si ripeterà per le strade della città per la 97esima volta e che ogni anno mette in mostra alcuni dei più grandi carri dell'intera Lombardia.

La prima data da segnarsi sul calendario è quella di domenica 5 febbraio 2023, ovvero quando si terrà la prima sfilata dei carri di carnevale. Mentre la seconda è, appunto, relativa alla seconda sfilata e si terrà due domeniche dopo, il 19 febbraio.

Infine, il momento più atteso: la "Gran Sfilata" che sabato 25 febbraio attirerà sicuramente a sé, come d'altronde fa ogni anno, una grande folla di cittadini canturini e non. Per tutte e tre le sfilate, che cominciano alle 14 e terminano per le 14.30, il circuito partirà da piazza Volontari della Libertà, proseguirà in via Damiani e raggiungerà corso Unità d'Italia, in seguito via Manara e per finire via Carcano.

Le associazioni che presenteranno e sfileranno con il loro carro sono: Amici di Fecchio, a cui è stato assegnato il colore fucsia, simbolo di ottimismo e ispirazione; Il Coriandolo, con il colore blu elettrico, simbolo di carica e energia; Lisandrin con l'azzurro cielo, simbolo di idealismo e creatività; i Baloss con il giallo gioioso e luminoso; i Buscait e il loro "rosso Ferrari" che indica "energia in continuo movimento"; i Bentransema con l'arancione di entusiasmo e fantasia; e, infine, La Maschera con il loro verde mela simbolo di equilibrio e crescita.