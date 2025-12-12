Il Comune propone un laboratorio di fotografia per ragazzi

In occasione della mostra “Ta sa regòrdat? Foto del secolo scorso: memoria di un territorio”, il comune di Tavernerio organizza un Laboratorio di Fotografia al Centro civico di Ponzate, curato da Valter Trombetta e dal gruppo di volontari di Ponzate.

Gli appuntamenti

Il laboratorio, dedicato a ragazzi tra gli otto e i quindici anni, si svolgerà in due giornate diverse: il 28 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026, negli orari 14-16:30. Nelle due giornate le attività svolte saranno le stesse, si chiede dunque, al momento dell’iscrizione, di scegliere solo una delle due date.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé una macchina fotografica e/o un cellulare: saranno gli strumenti indispensabili per mettere subito in pratica quanto appreso.

Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8cdY9slZd2tUOQzebum5DiqKRoTwxj-sS5yH6dFzOQtoclw/viewform?usp=dialog .

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 dicembre, salvo esaurimento posti. Si consiglia di registrarsi per tempo.