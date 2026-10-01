“Il Gentile” celebra i cento anni di Appiano Gentile

Con “Il Gentile” si racconta la storia di un territorio e di Appiano Gentile.

“Il Gentile”, un dolce per Appiano

Il 30 settembre 1926, con il Regio Decreto n. 1847 firmato da Vittorio Emanuele III, il Comune di Appiano venne autorizzato ad assumere la denominazione di Appiano Gentile, distinguendosi così dagli altri comuni italiani che portavano lo stesso nome. A cento anni da quella data, la “Pasticceria Tarantola” rende omaggio a questo anniversario con un dolce che porta proprio quel nome: “Il Gentile”, un lievitato disponibile durante tutto l’anno. La ricetta nasce dall’esperienza maturata con il panettone artigianale della pasticceria. Dalla richiesta di molti clienti di poter gustare un lievitato essenziale, privo di canditi ma ricco di morbidezza, è nato un impasto semplice, arricchito soltanto da gocce di cioccolato bianco che, sciogliendosi durante la cottura, donano delicatezza ed equilibrio. Un dolce dal gusto garbato, proprio come suggerisce il suo nome, che da semplice risposta ai desideri della clientela ha assunto, quasi naturalmente, un significato più profondo.

Cento anni del Comune

Nell’anno del centenario di Appiano Gentile, “Il Gentile” diventa anche un omaggio al paese, alla sua storia e al legame che la famiglia Tarantola coltiva da generazioni con il territorio. Per celebrare questa ricorrenza, mercoledì 30 settembre, negli spazi del Ristorante Tarantola, si terrà un’iniziativa aperta alla cittadinanza. Il programma prevede l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla storia di Appiano Gentile, realizzata con materiali messi a disposizione da Sergio Galli, appassionato di storia appianese e prezioso collezionista di cartoline e immagini storiche del paese. Seguirà un breve concerto della banda di Appiano Gentile e un momento conviviale durante il quale sarà possibile degustare il Dolce Gentile in una Limited Edition alla frutta. “Ogni paese custodisce la propria storia attraverso luoghi, persone e tradizioni – commenta Maria Rosa, della famiglia Tarantola – Ci piaceva l’idea che anche un dolce potesse raccontare un pezzo della nostra. Il Gentile è nato dall’ascolto dei nostri clienti, ma nel centenario di Appiano Gentile ha assunto un significato ancora più profondo: diventare un piccolo simbolo di appartenenza e un invito a condividere una ricorrenza che riguarda tutta la comunità”. Un anniversario che unisce memoria, gusto e partecipazione, trasformando una ricorrenza storica in una tradizione destinata a proseguire nel tempo.