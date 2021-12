Durante Milan-Salernitana

Una bella soddisfazione per il 12enne portiere.

Nel mese di novembre Mattia Martinelli, 12enne portiere di Eracle Calcio (affiliata scuola calcio del Milan), ha ritirato il premio Fair play, alla memoria di Gabriele Coduri de’ Cartosio, assegnatogli dal Panathlon Club Como, per aver ammesso di aver subito un gol, richiamando l'attenzione dell'arbitro. Oggi ha ricevuto gli applausi anche di San Siro.

Il vincitore del premio Fair play riceve gli applausi di San Siro

Una deviazione sul palo, poi la palla che finisce fuori. Gol sfiorato? "No, il gol c’era perché a deviare la palla era stato il palo interno, la palla era entrata, poi è uscita dalla porta. Per questo ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per comunicarglielo", ha spiegato il giovane. Un gesto che è valso l'invito a San Siro durante il match Milan-Salernitana.

(Foto Facebook Milan Academy)