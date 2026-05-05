L'appuntamento promosso da Aido Cantù e da Il Giardino di Luca e Viola, è fissato per il 15 maggio alle ore 21

“Briciole al cielo”, il cortometraggio che racconta la forza della vita e il valore della donazione di organi, sarà protagonista di un appuntamento speciale a Cantù. L’incontro, dedicato alla cultura del dono e alla sensibilizzazione sulla donazione di organi, tessuti e cellule, si terrà venerdì 15 maggio alle 21 al Salone dei Convegni di Cantù, in Piazza Marconi.

In arrivo una serata di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di organi

La serata, intitolata “Briciole al Cielo – Un SÌ per la Vita”, è organizzata da AIDO Cantù in collaborazione con Il Giardino di Luca e Viola e il progetto S.I.L.V.I.A., con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa su un tema di grande rilevanza sociale. Conduce la serata la giornalista Viviana Dalla Pria.

L’iniziativa sarà arricchita da interventi di testimonial e familiari di donatori, che porteranno la loro esperienza per approfondire il significato umano e sociale del dono: Sergio Cattaneo, presidente di AIDO Cantù, trapiantato e Presidente; Gianni Galimberti de Il Giardino di Luca e Viola, papà della piccola Viola; Filippo Cannizzaro della Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, trapiantato e segretario; Massimiliano Zaccaro e Grazia Tagliabue dell’associazione Bea Vive, genitori di Beatrice; Susy Cappellari e Maurizio Passafini, genitori di Giorgia.

Saranno presenti, fra gli altri, la presidente nazionale di AIDO, Flavia Petrin, per la prima volta a Cantù e Massimiliano Citterio, Referente Trasporto Organi di AREU, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che si occupa del trasporto organi in Lombardia, che racconterà come avviene questo delicato passaggio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cantù e saranno presenti alla serata la sindaca Alice Galbiati e l’assessora Isabella Girgi, sempre al fianco di Aido Cantù dalla sua nascita nel 2021.

Il cortometraggio “Briciole al Cielo – Un SÌ per la Vita”

Clou della serata sarà la proiezione del cortometraggio scritto e diretto da Gian Francesco Tiramani, prodotto dal Cineclub Piacenza. L’opera racconta la vicenda di Giordano Anzani, bambino di sei anni che nel febbraio 2024 ha ricevuto un trapianto di cuore che gli ha salvato la vita. Arrigo, il papà di Giordano, canturino di origine, ha voluto condividere pubblicamente il desiderio di diffondere il messaggio dell’associazione e di ringraziare la comunità canturina per la vicinanza dimostrata nei momenti più difficili, quando la famiglia si è trovata ad affrontare un’emergenza improvvisa e drammatica.

La rete trapiantologica italiana è riconosciuta come un’eccellenza a livello internazionale, con oltre 4.500 trapianti eseguiti ogni anno. Tuttavia, a fronte di questi risultati, oltre 8mila persone restano in lista d’attesa e circa 300 muoiono annualmente senza ricevere l’organo necessario. La serata di Cantù si propone come un momento di incontro tra emozione e consapevolezza, in cui la narrazione personale diventa strumento per comprendere che un sì può davvero fare la differenza.