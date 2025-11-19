In Consiglio si torna a parlare dello striscione della “Pace”

Le opposizioni hanno presentato una mozione ed un'interrogazione che saranno discusse in aula.

In Consiglio comunale ad Inverigo si torna a parlare del caso striscione della “Pace”. Le opposizioni hanno presentato una mozione ed un’interrogazione che saranno discusse in aula.

Il tema torna d’attualità

La vicenda aveva fatto parlare di sé non solo ad Inverigo, ma anche fuori dai confini cittadini. La notizia che lo striscione con la scritta “Pace”, esposto sulla cancellata della scuola primaria Don Gnocchi e fatto rimuovere dal sindaco Francesco Vincenzi, aveva decisamente fatto scalpore. Il sindaco aveva sottolineato una mancanza di regole in merito all’esposizione dello striscione e, dopo una richiesta formalizzata dalla dirigente Clotilde Esposito, lo striscione è stato nuovamente affisso.

Discussione in aula

Il caso però tornerà tra i banchi del Consiglio comunale. Vista la mozione presentata dai consiglieri della lista Inverigo 2021 dal titolo: “Mozione di censura del comportamento del sindaco in relazione alla rimozione dello striscione recante la scritta “Pace” affisso presso la scuola primaria Don Carlo Gnocchi”. Il consigliere di Fratelli d’Italia-Per Inverigo, Angelo Riboldi, ha invece presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti all’assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Magni relativamente all’intenzione del sindaco di rimuovere lo striscione. Il Consiglio è in programma mercoledì 19 novembre alle 19.