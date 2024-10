In vetta a 6.000 metri con Ivano Gabaglio tra alpinismo e solidarietà

Una serata speciale nell'auditorium del Medioevo, a Olgiate Comasco, insieme a Ivano Gabaglio.

Incontro e proiezione

Appuntamento domani, sabato 19 ottobre, alle 21 nell’auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini. Prevista la proiezione del filmato che racconta la spedizione sulla Cordillera Blanca peruviana. In particolare, focus sulle ascensioni all’Ishinca (5.530 metri) e al Chopicalqui (6.352 metri) che hanno visto impegnato Gabaglio la scorsa estate.

Alpinismo e slancio umanitario

Come sempre, Gabaglio abbina ai suoi progetti alpinistici lo slancio di solidarietà: l'incontro di sabato è a ingresso a offerta libera a favore dell’associazione "Marcelino Pan Y Vino". Il sodalizio sostiene i progetti del missionario laico luratese Mario Vidori.

Un libro prezioso

La stessa generosa finalità caratterizza le duecento pagine del libro "Latinoamerica. Appunti di viaggi" (Edizioni Tecnografica), scritto da Ivano Gabaglio e presentato con successo nel 2023 a Olgiate Comasco e lo scorso aprile a Lurate Caccivio. I proventi della pubblicazione, infatti, aiutano l'associazione "Marcelino Pan Y Vino".