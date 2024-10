Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cermenate - Castagne al parco per grandi e piccoli. Domenica, l’area verde di via Repubblica, ad Asnago, ospiterà la «castagnata al parco». Il merito organizzativo va attributo al «Comitato per Asnago», che per l’intera giornata cucinerà e distribuirà le caldarroste (i volontari saranno presenti dalle 10 alle 18). L’evento è patrocinato dal Comune. Chi è goloso di caldarroste non può certo perdersi questo appuntamento, che il Comitato di Asnago propone da anni. Gli organizzatori ottengono sempre con un ottimo successo sia per quel che riguarda le persone che raggiungono il banchetto, sia per l’apprezzamento delle caldarroste preparate al momento dai volontari. La castagnata vuole essere anche un momento di incontro e di condivisione per i residenti ad Asnago e delle località limitrofe che attendono ogni anno questo appuntamento per assaggiare le caldarroste. Per chi avesse necessità di mettersi in contatto con il comitato e conoscere le varie iniziative che vengono organizzate, può cercare la pagina su Facebook (comitato per asnago) oppure può inviare una mail a comitatoperasnago@gmail.com . In caso di maltempo la castagnata sarà posticipata alla settimana successiva, il 27 ottobre, e osserverà il medesimo programma di domani.