Basket DR2: anticipi rovinosi per Lurate ko a Laveno e Antoniana travolta dal Daverio

Doppio anticipo negativo per le squadre lariane nel 2° turno del girone Ovest A di Divisione Regionale 2 maschile. Ieri sera infatti la Kaire Sport Lurate si è dovuta arrendere sul campo del Laveno costretta sempre ad inseguire e nonostante un buon recupero che si è fermato però sul -3. Pesante scivolone casalingo invece per l'Antoniana Como "rullata" con tanto di centello a Casnate dal Daverio. Oggi tocca al Figino provare a bissare a domicilio contro il Bosto il successo dell''esordio mentre posticipi domenicali per Villa Guardia e Cucciago.

Il cartellone completo del 2° turno del girone Ovest A

Giovedì 17 ore 21.15 Laveno-Lurate Caccivio 79-66, Antoniana-Daverio 58-101; venerdì 18 ore 21.30 Figino-Bosto, Cavaria-Busto, Cassano Magnago-Malnate; domenica 20 ore 18 Lonate Pozzolo-Villa Guardia; ore 20 Cucciago-Gavirate.

Classifica aggiornata del girone Ovest A

Kaire Sport Lurate, Anors Figino, GS Villa Guardia, Busto Arsizio, Bosto, Cassano Magnago, Malnate, Laveno Valcuvia, Daverio 2; Gavirate, Cavaria, Antoniana Como, Cucciago Bulls, Lonate 0.