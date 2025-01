In via XXVII Maggio senso unico fino all'8 febbraio

In concomitanza con alcuni lavori in corso, il senso unico in via XXVII Maggio a Olgiate Comasco viene prorogato dalle 19 di oggi, martedì 28 gennaio, a sabato 8 febbraio.

Lavori in corso

Un'ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale, Valeria Giudici, evidenzia la necessità di mettere in sicurezza un tratto di via XXVII Maggio, attualmente interessato da un cantiere.

Senso unico

Il tratto di strada in questione è quello compreso dall’intersezione con via Valtellina all’intersezione con via Tarchini. Quindi, in via XXVII Maggio, viene prorogata l’istituzione del senso unico di marcia in direzione da via Valtellina a via Tarchini.

Modifica alla viabilità in vigore sino all'8 febbraio

Come specificato nell'ordinanza, l'istituzione del senso unico di marcia sarà in vigore sino alle 19 di sabato 8 febbraio. All’Impresa Canale Costruzioni Srl, con sede in Gerenzano (Varese), spetta la posa e la manutenzione di segnaletica che evidenzi il cantiere stradale e gli itinerari alternativi.