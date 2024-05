Inaugurata la nuova sezione primavera dell'asilo di Appiano Gentile

È stata inaugurata questa mattina, sabato 4 maggio 2024, la nuova sezione primavera della scuola dell'infanzia "Risorgimento" di Appiano Gentile. Un progetto che ha visto l'investimento di 23mila euro da parte dell'Amministrazione comunale anche se l'ente non è il proprietario dell'edificio.

Le parole della coordinatrice Eleonora Meroni

"Sono otto anni che aspettiamo questo momento e possiamo dire che si è avverato un sogno. Un successo che per noi è sinonimo di fiducia perché le 18 famiglie che si sono fidate del progetto hanno iscritto i loro bimbi quando quest'area era ancora adibita a mensa. Non c'era nulla di tutto questo. È un grande atto che vale più di ogni altra parola. Ringrazio il Cda che ha creduto in questo progetto, grazie al sindaco e all'Amministrazione comunale e a Laura Bergamini che sarà la titolare della sezione primavera e che più di tutti ha creduto in questo progetto".

La nuova area è stata attrezzata con lettini, giochi e anche un'area accoglienza. La nuova sezione, pronta ad ospitare 20 bambini, si si chiamerà "fiorellini" in quanto le sezioni della scuola dell'infanzia fanno tutte riferimento a un fiore diverso. In questo modo al termine del percorso nella primavera i bambini "sbocceranno" nella sezione in cui saranno assegnati per diventare girasoli, margherite o altro ancora.

Il commento del sindaco Fabrizio Rusconi

"Gli investimenti fatti per i bambini sono i più importanti - ha esordito il sindaco - Se non si danno servizi adeguati, non si invogliano i genitori a portare qui i bambini. Abbiamo 36 bambini e 5 o 6 in lista d'attesa all'infanzia. Ora possiamo accogliere i bambini in lista d'attesa e che proseguiranno il cammino in questo luogo".

L'intervento del vicepresidente Antonio Cavadini

"Siamo riusciti a ricavare una struttura per i bambini del nido un po' cresciuti e abbiamo liberato altrettanti posti nell'asilo nido che non era sufficientemente capiente. Questi bambini poi sono già vicini alla scuola materna che frequenteranno nei prossimi anni".

Al taglio del nastro erano presenti anche il presidente dell'asilo Fanco Bottinelli, l'assessore Sara Panada e la consigliera Fulvia Pagani.