È stato inaugurato questa mattina, giovedì 27 ottobre 2022, il mercato di Casnate con Bernate. Un'iniziativa che ha raccolto, sin dalla presentazione di settimana scorsa, grande curiosità e successo tra i cittadini.

Inaugurato il nuovo mercato di Casnate: tanta curiosità tra i cittadini al taglio del nastro

Questa mattina al nuovo mercato di Casnate situato in via Verdi erano presenti il sindaco Anna Seregni e la vice presidente di Confesercenti Como Isabella Ricci. Entrambe si sono rese protagoniste del taglio del nastro che ha sancito l'inizio di una nuova tradizione per Casnate: d'ora in poi ogni giovedì, dalle 8 alle 13, si terrà il mercato che per il momento ospita 5 bancarelle di generi alimentari come frutta, verdura e i prodotti da banco fresco, ma anche merceria varia e abbigliamento.

Il video del taglio del nastro

I commenti

Presenti all'inaugurazione anche tutti i consiglieri, oltre a una discreta folla di curiosi cittadini.

"Finalmente ci siamo - esulta il consigliere con delega al Commercio Roberto Belluzzi - Un 'Grazie' agli ambulanti che hanno aderito e a Confesercenti che ha organizzato con noi questa presenza. Speriamo diventi costante per le famiglie che desiderano avere un luogo per acquisti ma anche di socializzazione".

Infine, anche Isabella Ricci ha voluto spendere qualche parola per commentare l'iniziativa:

"Per noi mercato è tradizione. È importante quando un'Amministrazione sostiene il piccolo commercio. Vorrei che questo nuovo mercato diventasse l'appuntamento fisso del giovedì. Quando si offre un servizio come questo alla cittadinanza è sempre una cosa buona. Speriamo che altri Comuni facciano lo stesso".

Le foto dell'inaugurazione