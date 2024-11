Inaugurato il nuovo ponticello sul torrente Livescia

Il nuovo ponticello sul torrente Livescia realizzato dagli Alpini di Villa Guardia è stato inaugurato.

Nuovo ponticello, l’opera delle Penne nere

Sabato 16 novembre, alle 11, il momento inaugurale sulla pista ciclabile: il sindaco Paolo Veronelli e il capogruppo degli Alpini Rudi Bavera hanno tagliato il nastro sul nuovo ponticello - realizzato proprio grazie alla manodopera alpina - che collega due vicine sponde del torrente Livescia. Presente il gruppo di Penne nere, alcuni cittadini, il vicesindaco e assessore agli Affari legali, Partecipate e Sostenibilità ambientale Valerio Perroni, il parroco di Civello don Enrico Colombo.

Alpini sempre in prima linea

I lavori sono terminati dieci giorni fa, circa, e ancora una volta gli Alpini hanno confermato la loro disponibilità. "Abbiamo allineato il terreno, posizionato le putrelle - spiega il capogruppo Bavera - Insomma, abbiamo fatto l’intervento e le persone hanno apprezzato molto: non si bagnano più i piedi per attraversare quel tratto di ciclabile ed è più agevole il passaggio delle mamme con i passeggini. La comunità ci dà una sede e noi facciamo qualcosa per ripagarla”.