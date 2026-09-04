Incendio in Municipio, prorogato il trasferimento degli uffici in Villa Rosnati

Incendio nel Municipio in piazza Libertà, ad Appiano Gentile, prorogato il trasferimento degli uffici comunali in Villa Rosnati.

Trasloco dopo l’incendio

A seguito dell’incendio verificatosi nel la sede comunale di piazza della Libertà nella notte tra il 16 e il 17 agosto e considerati i necessari interventi di ripristino dei locali, si informa la cittadinanza che l’Amministrazione comunale ha disposto la proroga del temporaneo trasferimento degli uffici presso la sede di Villa Rosnati, in via Baradello.

Fino al 30 settembre

La proroga è stata disposta al fine di consentire il completamento degli interventi necessari e, soprattutto, di garantire la piena funzionalità e fruibilità dei servizi in condizioni adeguate per cittadini e operatori.

Pertanto, resteranno temporaneamente presso Villa Rosnati i seguenti servizi:

Servizi demografici

Servizi sociali

Polizia locale

Gli uffici continueranno a garantire regolarmente i propri servizi, mantenendo i consueti giorni e orari di apertura al pubblico. Il temporaneo trasferimento è prorogato fino al 30 settembre 2026.