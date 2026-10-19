Incidente sulla Lomazzo-Bizzarone, grave un motociclista

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Pauroso incidente sulla Lomazzo-Bizzarone, ad Appiano Gentile: un motociclista trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese.

Incidente questa mattina

Lo scontro è avvenuto questa mattina, lunedì 19 ottobre, poco dopo le 6. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una Fiat Punto stava viaggiando in direzione Veniano quando si è scontrata frontalmente con un’Abarth che viaggiava in direzione opposta, poco prima del “McDonald’s”. Nello scontro è stato coinvolto anche un motociclista, un uomo di 49 anni residente nella provincia di Varese. E’ stato lui a subire le conseguenze peggiori. Rianimato è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in elicottero.

Immediati i soccorsi

Sul posto, oltre l’eliambulanza, Tre ambulanze, una della Sos di Appiano Gentile, una della Croce azzurra di Caorago e una della Croce rossa di Lomazzo. Oltre all’automedica. Gli altri due feriti, un uomo di 28 anni e un ragazzo di 18 sono stati portati all’ospedale Sant’Anna. Sono intervenuti anche i Vivigli del fuoco di Como ed Appiano Gentile oltre ai Carabinieri di Mozzate e Cermenate.