Indetto uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici per il 24 gennaio

Per domani, mercoledì 24 gennaio, le Organizzazioni Sindacali USB Lavoro Privato e AL COBAS hanno distintamente proclamato uno sciopero nazionale del settore del trasporto pubblico, che interesserà i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A, quindi della funicolare di Brunate, e non solo.

L’agitazione del personale della Funicolare di Como – Brunate potrebbe verificarsi dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.

L’Organizzazione USB Lavoro Privato ha indetto lo sciopero con motivazioni così riassumibili:

"Per il libero esercizio diritto di sciopero; per il superamento salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per la sicurezza sul lavoro e del servizio; per il salario minimo; per una legge sulla rappresentanza; per il blocco delle spese militari”.