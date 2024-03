Informagiovani Cantù: apertura straordinaria dedicata al bando Youthbank

Informagiovani Cantù è lieta di annunciare l'apertura straordinaria di venerdì 22 Marzo 2023 dalle 15 alle 18 dedicata al bando Youthbank, progetto sostenuto da Fondazione Comasca e la cui coordinatrice sui territori di Como, Cantù ed Erba è Greta Iottini per Questa Generazione.

L'iniziativa

Allo sportello sarà presente un’operatrice disponibile a offrire consulenza personalizzata. L’incontro con l'operatrice sarà un'opportunità preziosa per i giovani che desiderano trasformare le proprie idee in progetti concreti e tangibili. I progetti devono essere realizzati da ragazzi nati tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2009 e presentati tramite organizzazioni non profit operanti in provincia di Como. Il termine per inviare la domanda è domenica 31 marzo 2024. E’ possibile prendere appuntamento all’Informagiovani tramite WhatsApp al 3762115391.

L'iniziativa

Informagiovani Cantù è un’iniziativa che rientra nel progetto Startup - Giovani protagonisti del domani finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia. Partner l’Azienda Speciale Consortile Galliano, come capofila, Mondovisione, Csv Insubria, Progetto Sociale, Arci Circolo Mirabello, Istituto Immacolata Concezione, i Comuni di Cantù, Capiago Intimiano, Cermenate, Figino e Novedrate.