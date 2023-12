Iniziati i lavori di costruzione del nuovo campo polivalente di Andrate

Sono iniziati da circa un mese i lavori di costruzione del nuovo campo polivalente di Andrate, uno spazio all'aria aperta che fungerà da centro d'aggregazione per i ragazzi, ma anche per altre fasce d'età. Essendo situata in via Campania, tra la chiesa di San Bartolomeo, la scuola dell'infanzia "C. Collodi" e piazza della Pace, l'area si candida a diventare il cuore pulsante del paese in quanto sarà sempre aperta allo svago di tutti i cittadini, ed è un'opera finanziata interamente dalle casse comunali: ai 225mila euro iniziali ne sono stati stanziati ulteriori 60mila per opere aggiuntive e complementari, per un totale complessivo di 285mila euro di costi d'opera.

La frazione avrà quindi a propria disposizione un campetto, il quale potrà essere utilizzato sia per il calcio sia per il basket, che diverse generazioni di andratesi hanno sempre sognato. Il cantiere dovrebbe concludersi entro la prossima primavera.

"I lavori sono ufficialmente iniziati, la ditta appaltatrice ha eseguito gli scavi delle fondamenta e ha posato le opere relative all'invarianza idraulica, le vasche di raccolta delle acque - ha commentato il sindaco Roberto Fornasiero - Attualmente gli operai stanno ultimando le fondazioni e hanno creato i cordoli: la ditta sta lavorando regolarmente e contiamo di inaugurare il campetto la prossima primavera. L'area sarà adatta sia per il calcio sia per il basket e infatti sarà montato un canestro per fare un campo regolamentato tre contro tre".

Una struttura moderna e funzionale al divertimento e allo svago di diverse fasce d'età, dagli 0 ai 99 anni, che potrà essere sfruttata dagli andratesi e non solo, sia alla mattina sia al pomeriggio, e anche dalle scuole.

"Abbiamo previsto un collegamento diretto tra il campo polivalente e la scuola dell'infanzia. I bambini potranno accedere al campetto durante le ore didattiche della mattina, rendendolo un'appendice della scuola, per svolgere attività ludico-motoria o per il gioco libero, anche se rimane un'area per i più grandi in quanto i giochi per i bambini piccoli sono altrove. Inoltre anche la primaria di Valle Mulini potrebbe giovarsi dell'area accedendovi grazie al ponte "Regina Teodolinda". Sarà usufruibile gratuitamente per chiunque: non saranno necessarie prenotazioni né l'apposizione di recinzioni", ha continuato il primo cittadino.

Il terreno su cui sorgerà il campetto era un'area verde di proprietà della parrocchia, situata di fianco alla chiesa di San Bartolomeo, e utilizzata dai parrocchiani per parcheggiare le proprie auto durante la celebrazione delle messe: si pensava di costruirci un parcheggio. Tuttavia il dialogo tra la parrocchia e l'Amministrazione ha portato all'idea del campo polivalente e all'acquisizione dell'area da parte del Comune. L'intento degli amministratori, di don Teresio Barbario e di don Fabio Rossi è il medesimo: aggregare i giovani.