Insieme ad "Agorà 97" per la salute mentale

La Giornata mondiale della salute mentale, una ricorrenza che si celebra dal 1992 il 10 ottobre di ogni anno, è un appuntamento per rendere più consapevoli le persone sul fatto che la salute mentale sia un diritto umano universale. Un diritto che include la possibilità di avere cure disponibili, accessibili, accettabili e di buona qualità, nonché il diritto all’inclusione nella Comunità.

Ancora oggi, una persona su otto ha problemi di salute mentale che impattano sulla salute fisica e sul modo in cui si relaziona con gli altri. Negli ultimi anni il numero di giovani e adolescenti che hanno problemi di salute mentale è cresciuto in modo esponenziale.

Seminario sulla salute mentale

“Quello della salute mentale - dichiara il presidente di "Agorà 97" Sergio Besseghini - è un tema a noi particolarmente caro per il quale stiamo concentrando impegno e attenzione, non solo per ridurre lo stigma che spesso lo accompagna, ma anche perché si smetta di considerarla un tema di secondo piano. È essenziale tutti insieme, istituzioni, associazioni e le realtà del territorio con anche i cittadini, fare squadra per creare una cultura della prevenzione, perché solo attraverso un impegno collettivo si può cercare di costruire comunità più sane e inclusive, dove la salute mentale diventi una priorità reale”. Partendo da questa premessa "Agorà 97" ha pensato di promuovere la Giornata mondiale della salute mentale del 2024 il cui tema è “È tempo di dare priorità alla salute mentale sul posto di lavoro”, con tre appuntamenti dedicati a questo tema, per permettere ad ognuno di noi di provare ad immaginare un mondo dove la salute mentale sia valorizzata, promossa e protetta e dove tutti possano godere degli stessi diritti, senza pregiudizi. Il programma ha avuto il patrocinio del Comune di Lurate Caccivio. Si svolgerà nello Spazio Volta 3.

Il programma

Si comincia la sera di mercoledì 9 ottobre alle ore 20.45 con il film Benny&Joon, una commedia dolce-amara dove la salute mentale è raccontata con tocco gentile gentile e poetico. Il film affronta il tema della salute mentale in modo sensibile, concentrandosi su come le malattie mentali influenzano non solo chi ne soffre, ma anche coloro che si prendono cura di loro.

Questo film porta a riflettere sull’importanza dell’inclusione sociale: con il suo tocco di leggerezza e il suo tono poetico, invita il pubblico a rivedere i preconcetti e a considerare le molteplici forme che può assumere la vita con una malattia mentale.

Il secondo appuntamento è per giovedì 17 ottobre, sempre alle 20.45 con il docufilm Favolia, un racconto di un luogo di Como, il San Martino, dove un gruppo di uomini e donne hanno provato a dare un senso nuovo alle loro storie personali nella redazione di “Oltre il giardino” Favolìa, esplora in modo toccante il confine tra realtà e immaginazione attraverso le storie tra racconti di vita, sogni e riflessioni, evidenziando la fragilità ma anche la profondità umana di chi vive una quotidianità spesso invisibile agli occhi della società. Con una regia sensibile e il supporto della musica evocativa di Van De Sfroos, il film invita lo spettatore a entrare in una dimensione emotiva potente, dove il disagio psichico diventa una forma di espressione creativa. Nel film la salute mentale, troppo spesso relegata a margine del dibattito pubblico, viene affrontata con delicatezza ma anche con una forza narrativa che porta a riflettere sulla propria percezione del disagio psichico e sull'importanza di un supporto adeguato e umano.

Favolìa rappresenta uno strumento prezioso per aprire il dialogo su temi come l'inclusione, il benessere psicologico e l'importanza di creare reti di sostegno per chi vive condizioni di fragilità.

Il terzo momento è in calendario giovedì 24 ottobre con il documentario Sempre un po' dentro... sempre un po' fuorirealizzato da Mauro e Fabrizio 7Grani con gli ospiti di Casa 4 Venti di Valmorea per scoprire che “essere comunità” è l’unico modo per avere speranze di vera inclusione. Nella stessa serata verrà presentata l’esperienza del Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale di Varese.

Al centro "Casa 4 Venti"

Ricordiamo che "Casa 4 Venti" a Valmorea viene inaugurata nel 1996 in un contesto di forte cambiamento per quanto riguarda la psichiatria e nasce come Comunità protetta a servizio di persone con disagio psichico. E’ stata una delle prime strutture comunitarie presenti sul territorio lombardo ad avviare i propri servizi e ad accogliere persone con malattia mentale. Oggi è una Comunità psichiatrica a media intensità assistenziale, accreditata con Regione Lombardia. Ospita, in regime residenziale, 10 persone con patologia psichica. Ultima serata di questo ciclo di incontri di sensibilizzazione è una serata in Musica sabato 26 ottobre presso Magic Bus ad Olgiate Comasco alle 21 con un concerto dei 7Grani accompagnati dai partecipanti al laboratorio musicale di "Agorà 97" e gli allievi MagicBus, perché anche la musica ha una importante valenza aggregativa per un piu’ facile superamento di barriere e pregiudizi.