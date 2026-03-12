Intelligenza artificiale tra potenzialità e rischi, se ne parla ad Appiano Gentile

Prospettive e opportunità dell’intelligenza artificiale in una serata di alto profilo ad Appiano Gentile.

Intelligenza artificiale, se ne parla in una serata

L’Amministrazione comunale ha deciso di aprire una porta, spalancare un portone, sul futuro riguardo a uno dei temi più chiacchierati e dibattuti, ovvero quello dell’Ia. Una scelta che, ben presto, si è tramutata in un percorso con la partecipazione di ospiti d’eccezione e, soprattutto, con il coinvolgimento dell’istituto comprensivo, in modo particolare delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Gli alunni, infatti, nei giorni scorsi sono stati protagonisti di un incontro ad hoc.

Opportunità e prospettive

“Appiano Gentile e l’Intelligenza Artificiale – Opportunità e Prospettive”, è questo il titolo dell’incontro in programma per venerdì 13 marzo, alle 21, nell’aula magna delle medie, in via Cherubino Ferrario. Luogo non scelto a caso data proprio la collaborazione con le medie Sarà presente Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e verranno toccate differenti tematiche: l’intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro, della scuola e nella vita di tutti i giorni. Invitati anche Erik Senesi, fondatore di FlipUp, Ezio Bertani, fondatore di Envision Data e docente universitario, e Antonio La Gatta, esperto per il Dipartimento della trasformazione digitale. Modererà Alessandro Nardone.