Inter, il generale dei Carabinieri al Bper training center

Inter, il generale dei Carabinieri in visita al Bper Training Center ad Appiano Gentile.

Visita all’Inter

Questa mattina, giovedì 25 settembre, il generale del Corpo d’armata Riccardo Galletta, comandante interregionale Carabinieri “Pastrengo”, insieme al generale di Divisione Giuseppe De Riggi, comandante della Legione Carabinieri Lombardia, accompagnati dal generale di brigata Rodolfo Santovito e dal colonnello Francesco Falcone, comandanti provinciali dei Carabinieri di Milano e Como, hanno visitato il centro Bper Training Center “Angelo Moratti” di Appiano Gentile, ove si allena la squadra di calcio dell’Inter. Gli ufficiali dell’Arma sono stati ricevuti dall’amministratore delegato della società, il presidente Beppe Marotta. Nell’occasione, il generale Galletta, insieme al presidente Marotta, ha incontrato i ragazzi del progetto “Inter special”, rivolto a giovani diversamente abili che competono in tornei di calcio con i colori dell’Inter. Rivolgendosi ai ragazzi ha evidenziato la loro passione mettendo in risalto l’importanza dei valori fondamentali dello sport