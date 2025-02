Inverigo, raccolti 8600 euro per la parrocchia San Lorenzo

Inverigo, l'annuncio della comunità pastorale: raccolti 8600 euro per la parrocchia San Lorenzo nel corso della festa di San Biagio.

San Biagio è un grande successo

Oltre 8mila euro raccolti per la parrocchia San Lorenzo. La festa patronale di San Biagio si è rivelata un grande successo ad Inverigo e la comunità pastorale ha ufficializzato quella che è stata la cifra raccolta nel corso della festa: 8.600 euro, che saranno destinati alla chiesa di San Lorenzo di Villa Romanò. Una cifra importante, frutto di un duro lavoro da parte dei volontari, componenti preziosissimi della buona riuscita della festa dedicata al santo protettore della gola. Ancora non è noto a cosa saranno destinati i fondi, che rappresentano sicuramente un prezioso introito per la comunità.

1500 euro dai banchi delle primule della vita

Volontari che sono stati preziosi anche in occasione dell'allestimento dei banchetti delle primule della vita. In questa circostanza sono stati raccolti 1.500 euro destinati al Centro di Aiuto alla Vita del Decanato con sede a Mariano Comense, accanto alla chiesa prepositurale.