Kit ecologico in regalo alle prostitute di via della Resistenza ad Appiano Gentile: l’Amministrazione comunale dà lezioni di civiltà. Il fenomeno è di difficile gestione ma il sindaco appianese Fabrizio Rusconi e la sua Giunta stanno dando prova di voler metterci testa e impegno.

Sin dall’insediamento, infatti, si sono moltiplicate le iniziative e i progetti volti al decoro e alla sicurezza del Parco Pineta, a partire dalla strada che taglia in due il polmone verde regionale. Lungo via della Resistenza, fino al confine con Tradate, sono almeno quattro le postazioni dove sostano, durante il giorno, le prostitute. "Inutile negarlo, all’interno del bosco si trovavano spesso una quantità enorme di rifiuti legati al fenomeno della prostituzione - spiega il consigliere Alessio Caiafa - Purtroppo, le prostitute tendevano a buttare l’immondizia tra gli alberi". Da qui la brillante idea: sensibilizzare le lucciole al rispetto dell’ambiente, all’ecologia e, più in generale, al decoro. Periodicamente vengono distribuiti sacchi da utilizzare per il conferimento dei rifiuti alle prostitute.

