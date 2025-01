La Befana torna a volare ad Appiano: spettacolare discesa dal campanile

La Befana torna a volare nel cielo di Appiano Gentile.

Befana sui cieli di Appiano

Collaborazione e sinergia di intenti tra Comune, associazioni e parrocchia per una giornata da incorniciare. Momenti di preghiera e religiosi, altri più legati al divertimento e allo svago saranno i protagonisti indiscussi oggi, lunedì 6 gennaio, in piazza Libertà. Da una parte il laborioso impegno dei volontari dell’oratorio che, a partire dalle 15.30, si ritroveranno con adulti e bambini proprio nella struttura dedicata a San Francesco. Da lì si snoderà il corteo con la sacra rappresentazione per le vie cittadine: passaggio dalla chiesa della fontana fino ad arrivare alla parrocchiale. Infine, presepe vivente preghiera e bacio a Gesù Bambino.

Ricco programma

Più tardi, intorno alle 16.30, ritrovo in piazza Libertà per l’avvio della festa organizzata dall’Amministrazione comunale. Come di consueto, ci sarà la discesa spettacolare della Befana dal campanile della chiesa, cui seguirà la consegna dei doni. Durante il pomeriggio, l’associazione genitore "Eureka" distribuirà, gratuitamente, calze colme di dolciumi preparate dall’oratorio San Francesco. Possibilità di gustare anche crepes alla Nutella e cioccolata con la gelateria "Civico 21" e il bar "Cechinett".