La Befana vola... ad Appiano Gentile. Ieri, 6 gennaio 2023, è andata in scena un'epifania decisamente speciale con la discesa della vecchia signora dal campanile della chiesa.

La Befana vola... ad Appiano Gentile: che successo!

Nel salotto buono di Appiano Gentile prima ci sono stati la distribuzione di caramelle e dolciumi a cura dell'associazione genitori "Eureka", dj set e musica per bambini con Francesco Mercuri, cioccolata con panna e cammelli di sfoglia preparati dalla pasticceria "Tarantola", muffin e crêpes al cioccolato (bar "Cechinett") e transetti di pizza cucinati dalla pizzeria "Luna Rossa". Il momento clou, però, è arrivato alle 16 con la discesa della Befana dal campanile della chiesa.

Piazza colma di gente, in particolare bambini e famiglie, presenti circa 800 persone. All'evento non è mancato il sindaco Fabrizio Rusconi, insieme ad altri membri dell’Amministrazione. Non mancavano poi i Vigili del fuoco del distaccamento appianese.