La brennese Tita Petronella "regina" dei concorsi di bellezza

Tita Petronella, 70enne brennese con un’enorme passione per le sfilate e la moda, non si fa fermare della carta d'identità e continua a incassare successi dopo quelli che aveva conseguito nel 2024.

Tita Petronella vince Lady Over e Miss mamma

Prima ha vinto il primo premio nella categoria «Lady Over» del concorso «I bellissimi d’Italia», organizzato da Giovanna D’Aprile a Lomazzo. Poco meno di una settimana, alla fine di marzo, ha bissato il successo a Varese con il titolo di "Miss mamma" in un concorso organizzato da Mary Raimondo e con Paolo Teti come patron. Proprio nel corso di quest’ultimo appuntamento, Petronella ha anche dato prova di grandi capacità di ballo.

"Mi metto in gioco, vincere è una soddisfazione personale"

"Mi sono esibita in una danza latino americana. Per me è stata una grande soddisfazione visto che ho partecipato con donne più giovani di me. Mi metto in gioco e ricevere queste gratificazioni è una soddisfazione personale". La donna ha già progettato anche il futuro: "A breve, tornerò a Lloret De Mari per il concorso internazionale che ho vinto lo scorso ottobre. Ci sono 950 partecipanti da paesi diversi. Mi sono iscritta e spero di arrivare in finale. Ci tengo molto".